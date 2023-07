Riho Terras Stoicescule: kas suuremate laskemoonavarude ja parema relvastuse hankimine tähendab NATO-vastasust?

Viimased paar koalitsiooni esindajate artiklit tekitavad üksjagu hämmastust. Eesti riigikaitsest ja julgeolekust rääkimist nimetab kaitseminister populismiks ning nüüd üritab Kalev Stoicescu väita, et see on NATO kollektiivkaitse kahtluse alla seadmine. Kas tõesti on mõistlik luua kuvandit, et suuremate laskemoonavarude ja parema relvastuse hankimine tähendab NATO-vastasust?