Daniel Gros: karta on kaubandustüli. USA hakkab süsinikuheidet piirama preemiat pakkudes, EL uue maksuga

Majandusteadlased on pikka aega väitnud, et regulatsioonid üksi ei suuda vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid kliimamuutuse ohjeldamiseks vajaliku tasemeni – CO 2 hind on samuti oluline. Seni on üle maailma rakendatud kümneid CO 2 -hinnastamise viise, peamiselt maksupõhiseid skeeme.