ARVUSTUS | „Ted Lasso“ on näide sellest, et kultuuride põrkumine viib lõpuks ikka lõimumiseni

Sarja nimitegelane, Kansasest pärit Ted Lasso (Jason Sudeikis) on Ameerika jalgpalli väikeliiga treener, kes ühtäkki palgatakse treenima Briti kõrgeima liiga jalgpalliklubi AFC Richmond. Lassol puudub vähimgi arusaam Euroopas mängitavast „jalkast“, kuid eraelulised probleemid ja piiramatu usk õnnestumisse kannustavad teda end proovile panema. Lassole teadmata on klubi uus juht Rebecca Walton (Hannah Waddingham) palganud ta selleks, et lahutuse käigus saadud klubi põhja lasta ja nii oma eksmehele koht kätte näidata. Energiline Lasso osutub aga leidlikuks motiveerijaks, kes tasapisi nii meeskonna, jalgpallifännid kui ka Rebecca enda poolele võidab. Samal ajal on tema rõõmsameelse oleku taga traumarohke lapsepõlv, igatsus Ameerikasse jäänud poja järele ja muud mured. Vaimne tervis on „Ted Lasso“ üks peamisi teemasid. Sarja ainestik on seega tragikoomiline, kõige lõbusa vahele on pikitud sügavalt emotsionaalseid hetki.