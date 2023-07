„Arst ei tohi nutta!“ Harvardi professor päästab koletute haavadega Ukraina lapsi

Üks selliseid inimesi on Harvardi ülikooli meditsiinikooli professor ja Massachusettsi üldhaigla arst Gennadiy Fuzaylov, kelle elu mõtteks on saanud raskelt vigastatud Ukraina laste aitamine. Selleks lõi ta heategevusorganisatsiooni Doctors Collaborating to Help Children, mis ühendab USA tipparste, kes oma vabast ajast ja täiesti tasuta teevad lastele taastavaid ja kosmeetilisi operatsioone, et need, kes on väga palju kannatanud, saaksid lootust oma eluga edasi minna.