SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa kardab eelmisel aastal toimunud rünnaku kordumist Krimmi sillal

Kindral Surovikin ei ole avalikkuse ette ilmunud. Venemaa president üritab oma avalikes ülesastumistes jätta muljet, et tegeleb rutiinse riigivalitsemisega. Kokkuvõttes võib järeldada, et esmane võimu stabiliseerimise etapp Venemaal hakkab läbi saama. See ei tähenda, et venemaa juhtkond ei tee edaspidi muudatusi armee või teiste struktuuride juhtkonnas. Pigem tulevad kaadrite muudatused mõne aja pärast.