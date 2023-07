KUULA | „Kõik Roosid“ - Kuidas aegade kiuste ilusaks inimeseks jääda ja teatrit teha

Tükk on kaasahaarav mitmel tasandil - see keskendub olulise inimese elule ja tegevusele, kaasates lavastusse ka kohaliku kogukonna, pakkudes neile võimalust osaleda ja panustada. „Helend Peep oli pärit Iisakult ning oli osa kohalikust teatrielust. Seega on oluline tuua see lugu tagasi sinna, kus see alguse sai,“ selgitas Annus.