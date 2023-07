Kõlvarti leer puhastab ja nõrgestab Tallinna volikogu keskfraktsiooni

Kriis ja puhastustöö Keskerakonnas käib täie hooga ning üheks näiteks on ka üks juuni keskpaigas erakonna tippudele saadetud kiri. Nimelt jõudis 15. juunil Keskerakonna esimehe ja endise peaministri Jüri Rataseni kiri, mis kandis Tallinna volikogu keskfraktsiooni esimehe Kalle Klandorfi ning fraktsiooni aseesimeeste Helve Särgava ja Eduard Tomani allkirju. Poliitikast vähegi jagavale inimesele on selge, et kirja initsiaator on Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.