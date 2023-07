Kui satute juhtimiskoolitusele või näiteks ülikooli juhtimisteemalisele loengule, siis kindlasti kuulete, et igat organisatsiooni tuleb juhtida lähtuvalt selle eesmärkidest ja väärtustest. Otsused peavad olema läbimõeldud ja selged kõigile, alates juhtkonnast kuni viimase organisatsiooni liikmeni välja.

Ajalugu näitab, et päris nii asjad alati ei käi ning kui juhtimisotsused tehakse lähtudes mingitest muudest eesmärkidest ja huvidest siis paratamatult toob see kaasa kesise kommunikatsiooni ning ajapikku on konfliktid ja kriis organisatsiooni sees vältimatud.