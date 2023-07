Ester Karuse terav kriitika Kõlvarti pihta: tema jutt on pehmelt öeldes hale

Taas kord on Keskerakonna siseelu röntgenmasina abil läbivalgustatud. See ei ole esimene kord ja küllap tehakse seda ka tulevikus - Eesti suurima ja vanima erakonna tegemised on alati ajakirjandusele huvi pakkunud. Loodetavasti saame tulevikus kajastust ka positiivsematel teemadel, aga see on suuresti meie endi teha.