Okupantide raketirünnakud Kiievi pihta on siiski vaibunud ukrainlaste õhutõrje tõhususe tõttu. Selle asemel üritab Vene luure värvata Ukraina territooriumilt agente, et tuvastada ja rünnata õhukaitse ulatusest väljaspool asuvaid sõjalisi sihtmärke. Agentide ja rakettide täpsus jätab aga soovida ning seetõttu on tulemus Venemaa jaoks sõjalises mõttes väga kehv.