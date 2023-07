1) purunenud on müüt Venemaa armeest kui maailma teisest armeest. Kui enne sõda suudeti kõiksugu multifilmidega imerelvadest tõsiselt mõtlema panna paljusid lääne pool olevaid sõjaväelasi, siis reaalne elu näitas, et mitte ükski nn analoogideta relvadest pole siiani lahinguväljal suuri tegusid teinud. Venemaa armee on kaotanud nii palju rasketehnikat, et moodsamate tankide poolest on Ukraina mitme lääne eksperdi arvates saavutanud mitte ainult tasakaalu, vaid isegi ülekaalu. Uusi lennukeid ja helikoptereid suudab Venemaa ehitada ainult niipalju, kui on ladudes läänest pärit komponente, neid n-ö kodumaistega asendada pole võimalik;