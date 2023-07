JUHTKIRI | Ukraina peab saama NATO kutse

Kui aega ja tingimusi konkreetselt paika ei panda, oleksid sellise avaldusega nõus (või vähemalt lepiksid) ilmselt kõik NATO liikmesriigid. Ent oluline on just konkreetsus ja kiirus – meie arvates peaks Ukraina saama konkreetse kutse nüüd, Vilniuses. Nagu meie muidu tülitsev riigikogu 17. mail 95 häälega vastu võetud avalduses ütles: riigikogu peab möödapääsmatult vajalikuks, et NATO Vilniuse tippkohtumisel sõnastataks Ukraina kiireks NATO-ga integreerumiseks vajalikud konkreetsed ja ühemõttelised sammud ning antaks Ukrainale alliansiga liitumise kutse.