Nimelt on mõlemad intervjueeritavad äärmiselt pettunud, sest nende sõnul on vähemalt 70% nende oblastite okupeeritud territooriumitel elavatest inimestest Ukraina poolt. Kui võtta arvesse, et suur osa noorematest inimestest on sealt piirkondadest niigi lääne poole Ukrainasse liikunud, siis tüüpilise Venemaa nn vatniku pea ju plahvatab seda juttu kuuldes. Propagandakanalites räägiti, et lausa 90% elanikest olevat hääletanud referendumil „õigesti“, aga nüüd on jutt, et kohalikud ütlevad otse, et minge minema, meile pole teie russkii mir’i vaja.