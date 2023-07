„Oleme riidehaiged!“. Igipõlised sõbrannad avasid Pärnus suveks butiigi

„Meil on superklapp!“ rõõmustavad Mari-Liis (41) ja Eleri (40). Nad on lasteaia- ja koolikaaslased, hiljem sattusid elama samasse kortermajja ning said oma esimese lapse samuti ajaliselt üsna lähestikku. Ka naiste igapäevatöö on seotud moega: Mari-Liis on Port Arturi tegevjuht ja Eleri ametis eesti moe poes Siluett. Mõlemad on hõrgu värvitaju ja tundliku käega pildistajad, modellideks peaasjalikult nende tütred, Mari-Liisil Liisi (19) ja Killu (16) ning Eleril Salme (6).