Prokurör kardab, et Venemaa võib aidata oma väidetaval varustajal Eestist põgeneda

Ševljakov ja tema advokaat Yaroslav Radziwill nõudsid täna kohtus, et süüdistatav vabastataks koduaresti alla, ning soovisid, et teda ei antaks USA-le välja. Riigiprokurör Heleri Randma vastas, et just sideme tõttu Venemaa valitsusega ja Ukrainas toimuva sõja foonil ei saa Ševljakovit ka koduaresti alla vabastada.