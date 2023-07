Muuseumikaart toob muuseumidesse keskmiselt 3700 inimest kuus

Kase sõnul toob senise statistika põhjal muuseumikaart Eesti muuseumidesse keskmiselt 3700 inimest kuus. „Oleme selle tulemusega väga rahul. Ühelt poolt näitab see eestlaste suurt kultuurihuvi ja teisalt ka seda, et muuseumikaart elavdab muuseumiskäimist,“ lisas Kask.

Kõige rohkem on muuseumikaardi omanikud käinud Lennusadamas, samuti Kumus, Eesti vabaõhumuuseumis, Paksu Margareeta muuseumis ja Tallinna teletornis. Väljaspool Tallinna on muuseumikaardiga jõutud enim ERMi, Tartu kunstimuuseumisse ja Pärnu uue kunsti muuseumisse.

Enim ehk 527 külastust tegid inimesed muuseumikaardiga muuseumiööl, 20. mail. Kõige aktiivsem külastaja on jõudnud muuseumidesse enam kui poolesajal korral. „Muuseumikaardi kõige usinam kasutaja on jõudnud viimase kolme kuu jooksul muuseumisse laias laastus viiel päeval nädalas, seega teoreetiliselt võib ka muuseumis käimisest saada täiskohaga töö,“ ütles Kask.

Aastane muuseumide ühispilet maksab 59 eurot ja see tagab aasta jooksul piiramatu sissepääsu rohkem kui 100 muuseumi ja 500 näitusele üle Eesti. Valdav enamus muuseumikaartidest on ostetud muuseumikaardi veebilehelt, vaid 3% muuseumidest kohapealt. Muuseumikaart on digitaalne ning seda saavad kasutada ka Eestis elavad ja Eestit külastavad välismaalased.