Kaido Saarniit: patrullametniku sissetulek peaks olema politseijaoskonna uurija palgast kuni 25 protsenti suurem

Siseminister Lauri Läänemets lohutas 28. juunil TV3 uudistes, et kui „maksuküür“ 2025. aastal kaob, siis näiteks politseinike sissetulek suureneb iga kuu. On naeruväärne, et valitsus võtab madalapalgalistelt ja juurde saavad inimesed, kes teenivad üle keskmise palga. Seejärel tõstetakse makse. Lõppkokkuvõttes kõik kaotavad, vahe on vaid selles, et osasid tabab see kaotus valusamalt kui teisi.