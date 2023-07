SÕJARAPORT | Rainer Saks: G7 deklaratsioon on õnnestunud märksa paremini kui NATO üleeilne ühisavaldus

Kõigepealt teatatakse, et G7 riigid toetavad Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamist. Edasi antakse teada, et G7 riigid sõlmivad Ukrainaga kahepoolsed lepingud, et tagada Ukraina võime kindlustada oma julgeolekut. Eelkõige tähendab see pikemaajalisi relvaabi programme, aga ka muud vajalikku toetust.