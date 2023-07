VENE PILK | Olga Štraube: Kreml saab nüüd kodumaal öelda, et nende plaan töötab

Vilniuse tippkohtumise eel valitsesid väga kõrged ootused. Vaevalt keegi väga tõsiselt lootis, et sõdiv Ukraina NATO-sse võetakse, aga kindlasti oodati Vilniusest ukrainlastele positiivset tulevikuperspektiivi ja kindlat ajakava. Ukraina sõda on kõik ära väsitanud ja valdav osa inimesi ootab mingit pööret, mis viiks rahule lähemale. Seepärast tekkis enne Vilniuse tippkohtumist ootus, et tegu on ajaloolise sündmusega, kus lepitakse kokku näiteks selles, et Ukraina on oodatud alliansiga liituma pärast seda, kui Ukrainas vaikivad relvad ning Ukraina ja Venemaa alustavad olukorra rahumeelseks reguleerimiseks läbirääkimisi.