Esiteks olgu öeldud, et „Reisimuljeid vanadest Baltimaadest“ on suurepärane raamat, mis avab meie ning pisut vähem ka naabrite 18. ja 19. sajandi ajaloo läbi rändurite ja suplusasutustes viibinute suu. Lahe on lugeda, millised meie esiisad-emad olid.