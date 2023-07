REPORTAAŽ | Kes pakub jäätist, kes siunab sõjaimportijaks. USA presidendi visiit põhjanaabreid külmaks ei jätnud

Päikesepaistet täis neljapäev on suvise Soome turundamiseks ideaalne – alla ööpäeva Soomes viibiv Biden saab autoustest väljudes tõmmata kopsudesse sahmaka mõnusat mereõhku ja soojendada viivuks palet pilvitust taevast kumavate soojade kiirte käes. Põhjamaade kliimat arvesse võttes on ilmataat teinud valitsusega igati eeskujulikku koostööd. Kuigi, tõsi, tiba rohkem tuult ei teeks paha. USA lipp – mis on Põhjamaade lippudest märgatavalt pikem ja seetõttu raskem – ei suuda Helsingi linnahalli ees malbete tuulehoogude toel just eriti pikalt püsti püsida. Vajub pidevalt longu.