Hispaaniat ootavad ees erakorralised valimised. Pinget valmistab võimalik paremäärmuslaste võit

Mõjutatuna negatiivsetest valimistulemustest, teatas 28. mail Hispaania Sotsialistliku Töölispartei juht Pedro Sánchez, et kuulutab välja 23. juulil toimuvad erakorralised valimised. Varem väitis Sánchez hoolimata erakorralisi valimisi puudutavatest spekulatsioonidest, et uus valitsus valitakse detsembris. Madridi Carlos III ülikooli professor Ignacio Jurado väidab, et tegu on Sánchezi üritusega Rahvapartei populaarsuse tõusu võimalikult kiiresti peatada.