SÕJARAPORT | Igor Taro: simulatsiooni järgi on Ukraina pealetungi läbimurdeni aega 8-10 nädalat. Aeg pole veel täis

Ukrainlased küll kaebavad, et neil on sõja kiireks lõpetamiseks vahendite puudus, aga kaudsed tõendid viitavad, et nad on päris hästi liikumas tasakaalu poole võrreldes Vene okupatsioonivägedega. Armee tasandi ladude ja juhtimispunktide hävitamine aitab see kõvasti kaasa. Venelased püüavad ukrainlasi lõunarindelt Luhanski oblastisse meelitada, kuid ukrainlased ilmselt selle peale õnge ei lähe. Venelastel on tajutav reservide puudus ja seetõttu on valitud vastav metoodika.