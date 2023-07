Laupäeval teatasid Vene allikad, et ametist on vabastatud Bahmuti all võitleva 106. õhudessantdiviisi komandör kindralmajor Vladimir Seliverstov. Ametlik põhjus ei ole teada, ent kuulduste järgi võib karistus olla seotud Seliverstovi katsetega endale alluvate sõdurite eest seista. Enne seda vabastati ametist lõunarindel teeniva 58. armee juht Ivan Popov, kes oli lekkinud lindistuses kritiseerinud relvajõudude juhte laskemoona puuduse ja sõdurite elude asjatu ohverdamise eest. Tema praegune asukoht on teadmata.