Mariupoli aasta okupatsiooni all. Tehased anti tšetšeenidele, elanikele jagatakse pajukit

Mariupoli olukorda kirjeldatakse kahest vaatenurgast. Esimene on Vene propagandistide oma. Kreml rõhutab, et Mariupolit ehitatakse üles, ja liigub isegi kuuldusi, et nn Donetski rahvavabariigi pealinn võidakse Donetskist siia üle tuua. Linnaelanike tegelikke tundeid peegeldab hiljutine juhtum Mariupoli bussis, kus kohalik noormees ja neiu rääkisid Vene sõduritele, mida venelastest seal tegelikult arvatakse. „Nii palju inimesi suri siin,“ ütlesid noorukid. „Kas me palusime teid siia? Kogu linn keerati perse.“