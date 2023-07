Kadri Kõusaar Milan Kunderast: nüansimeistri lahkumine

See on iga, kus inimene on pea eranditult keskendunud iseendale, võimetu nägema, taipama ja järeldusi tegema maailmast, mis teda ümbritseb. Isiksuslik küpsemine eeldab lüürilise vaatevinkli hülgamist. Kundera järgi on romaanikirjanik (ja lugeja!) Saulusest koorunud Paulus, lüürilise ea varemetest ja kompostist hakkab kasvama see päris asi.