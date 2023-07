Ultima Thule kitarrist keerulisest aastast: kurbust ja igatsust on olnud nii palju, et tahtsin midagi positiivset teha

28. juulil toimub Saaremaal Abaja sadamas Kalle Vilpuu 60. aasta juubeli kontsert Ultima Thulega. Neil päevil on tegemist harukordse üritusega. Ultima Thule on sel aastal peamiselt keskendunud laulja ja bändijuhi Riho Sibula (1958–2022) mälestamisele. „Kes teab, võib-olla järgmine aasta ei olegi enam midagi,“ nendib Vilpuu, et bändi tulevik on lahtine.