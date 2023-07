ARVUSTUS | Ka kotka tee taeva all jätab jälje…

Priit Põldma on kirjutanud ja lavastanud suvetüki „Kotka tee taeva all“. Mõtled ehk, et valdav osa suvehooaja lavastusi on kui meelelahutuslik tuluüritus, ent Saueaugul samad valuutad ei kehti. See on kui utoopia, kus käiakse austamas ja kuulamas teist inimest. Just siin sain aru, kui vähe utoopilist olen viimasel ajal teatris kohanud ja kuidas ma selle järele janunen.