Puhkemajad Kreekas, grillrestoran Maltal, kinnisvaraäri USA-s. Üheksa lugu eestlastest, kes on võõrsil uuesti alustanud

Siin on lood inimestest, kes on otsustanud oma elus kannapööre teha ja võõrsile kolida. Mõni on seetõttu viimased 19 aastat Sitsiilia saarel veetnud, mõni 23 aastat Malta pealinnas Vallettas. Kes on USA-s kinnisvaraäri rajanud, kes töötab Hispaania päikeserannikul maaklerina, kes on Kreekas majutusäri püsti pannud. Need üheksa lugu näitavad, et teistsugune elu on ka võimalik.