IN MEMORIAM AADU MUST 1951–2023

Musta pikaajaline sõber ja parteikaaslane Enn Eesmaa ütles, et temale jääb Must meelde hea, targa ja elukogenud kolleegina. „Me olime aastaid koos riigikogus ja Aadu Must oli ka üks nendest, kes oli Keskerakonna alustalade hulgas, mis oli juba eriline staatus,“ sõnas ta. „Me olime eraldi riigikogu komisjonides: ta oli alati kultuurikomisjonis, mina väliskomisjonis ja nüüd ka riigikaitsekomisjonis.“

Eesmaa lisas, et kuna ta on poole elust olnud seotud kultuuriteemadega, siis oli see neil Mustaga tihtilugu vestlusteemaks. „Mõnikord küsis ta minu nõu ja arvamust,“ ütles ta.

Pikaajaline poliitik meenutas, et viimati suhtles ta Mustaga enne riigikogu valimisi. „Ma helistasin talle, sest meie büroos tekkis mõte, kas ma ei kandideeriks Tartus. Ütlesin, et küsin Aadu käest tema arvamust,“ sõnas Eesmaa.

Esmalt küsis Eesmaa Mustalt tema tervise kohta ja seejärel seda, kas ta kavatseb võtta osa valimiskampaaniast, kandideerida ning valituks osutumise korral riigikokku minna. „Nendele küsimustele vastas ta jah. See oli minu jaoks otsustav hetk ja ma ei kandideerinudki Tartus, sest ei tahtnud olla mingil määral tema konkurent ja rivaal,“ nentis Eesmaa.

„Minu teada sellest nimekirjast sai tema kõige parema tulemuse, kuigi haiguse tõttu ta väga erilist kampaaniat ning tänaval kohtumisi ei teinud,“ meenutas ta.

Eesmaa sõnul oli Must hea huumorisoonega. „Kusjuures ta naljad olid alati sellised targa, intelligentse inimese naljad. Teinegi kord pidi mõtlema, mis ta ütles, aga kokkuvõttes said aru, et nali oli hea, nii et kahju. Igast inimesest on kahju, aga lähedasest kolleegist ja mõttekaaslasest eriti,“ rääkis ta.

Aadu Must lahkus neljapäeval 72 aasta vanusena

„Sügava kurvastusega annan teada, et kallis isa Aadu lahkus täna,“ kirjutas tema tütar Kadri Simson ühismeedias.