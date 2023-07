ARVUSTUS | Tuumajumala piinad. Imetlus ja õõv, müüdiloome ja hukkamõist käivad „Oppenheimeris“ käsikäes

Cristopher Nolan on fenomen – mees, kelle filmidest rääkides on raske alustada mujalt kui lavastajast endast. Järgede ja seeriate ajastul, kus suurte staarnäitlejategi mõju kassatulemustele üha kahaneb, on teda nimetatud ühe-mehe-frantsiisiks. Autorikinos on filmide reklaamimine eelkõige läbi looja nime tavapärane, ent sinna ei jagu reeglina kümnetesse miljonitesse dollaritesse ulatuvad eelarveid, Nolani publikumenu on taganud talle aga oma nägemuse ellu äratamiseks mitte kümneid, vaid sadu miljoneid.