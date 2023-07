SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina on muutunud maailmas kõige mineeritumaks riigiks

See, et nüüd otsustas Venemaa rünnata Odessa sadama ala, näitab vähemalt minu jaoks pigem meeleheidet, sest rakettide ebatäpsusest tulenevalt oli päris suur oht, et nad tabavad hooneid, mida ei tohiks. Kui ründad viljaelevaatorit, on see veel kuidagi mõistetav, kui pihta saavad aga hooned, kus asuvad Hiina ja Kreeka konsulaadid, on lood teisti.