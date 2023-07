Tallinn koalitsioonilepingus lubatud rattaringlust käivitama ei tõtta

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti (KE) sõnul on Tallinn valinud põhimõttelise suuna keskenduda rattaliikluse arendamises just rattataristu rajamisele. „Oleme rekonstrueerimas mitmeid ühistranspordi peatusi ja ristmikke, et muuta need ratturitele turvaliseks – just seal võivad tekkida ohtlikud kokkupõrked ratturite, autode, ühistranspordi ja jalakäijate vahel,“ sõnas linnapea.