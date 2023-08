INTERVJUU | Tõnu Kaljuste: kuidas saab praeguses olukorras öelda, et kultuur on kultuur ja sõda on sõda?

Ideede kulminatsiooniks saavad septembris algavad Pärdi päevad ja sel nädalavahetusel algav Birgitta festival. Viimsi Artiumis jõudis aga juba juulikuus publiku ette Elmo Nüganeni „Dissonantsed“, kus ka Kaljuste musitseerimisel on oluline roll. Kõik suursündmused on küll koondunud samasse ajavahemikku, kuid Kaljuste sellest ei heitu. August on Eesti kultuurielus niikuinii kõige parema publikuga kuu. „Siis ei ole veel inimesed ennast hulluks töötanud, nad on puhanud ja niisugust publikut on alati väga suur rõõm näha,“ tõdeb Kaljuste.