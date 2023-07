ARVUSTUSED | Milliseid suvelavastusi jõuab veel vaadata? Loe soovitusi uuest arvustuskeskkonnast

Osa lavastusi on oma lavatee vähemalt selleks aastaks juba lõpetanud, kuid mitmed lavalood, näiteks Eesti Draamateatri „Onu Bella tähestik“ või Kinoteatri „Kohver“ alles ootavad oma esietendust. Mõni lavatus peab aga pausi, et augustis taas naasta, näiteks Eesti Noorsooteatri „Hingest ja südamest“ Tapa raudteejaamas. Või siis „Meeletu“ Saueaugu teatritalus. Arvustusi seni lavale jõudnud lavastustest saab lugeda siit, lehekülg on pidevalt täienemisel.