Ärge jätke peret nende puudega lapse pärast külla kutsumata!

Erivajadusega lapse ja tema pere jaoks on oluline ka sõprade ja lähedaste tugi. Erivajadusega lapse pere argipäev, sageli ka öö, erineb oluliselt tavapere omast. Muret on rohkem, võimalusi tavapäraseid tegevusi teha on vähem, kurnatuse tase on kõrgel, lapse suure hooldus-, abi- ja järelevalvevajaduse tõttu võib lapsevanematel olla raske meelepärasteks tegevusteks aega, võimalusi või ka motivatsiooni leida.