ARVUSTUS | Urmas Sutrop: Vanemuise suvekontsert oli punane, glorifitseeris Nõukogude Eestit ja küüditajat

Kontserdi eelviimase loo „Kange mees“ sõnad olid aga Juhan Smuulilt tema komöödiast „Muhulaste imelikud juhtumised“. See laul sai kõige vägevama aplausi. Ei olnudki vaja, et riigikogulane Jaak Valge tooks suvekontserdile Smuuli loo ettekande juurde ENSV lipu. See lipp on niigi südames neil, kes ei mäleta või ei taha mäletada hiljutisi Eesti rahva kannatusi ning aplodeerivad küüditajale.