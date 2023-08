INTERVJUU | „Lukašenka on alati üritanud Putini soove aimata.“ Kui tõenäoline on Wagneri Lätti või Leetu tungimine?

Mis toimub Valgevenes praegu?

Võib ju rääkida, et ainult jõuga ei saa võimul püsida, aga tegelikult see toimib. Olukord on stabiliseerunud, enamiku elanike juurdepääs sõltumatutele infokanalitele on väga piiratud. Ühiskonna peamine mure on, et ei puhkeks sõda. Rahulolematud on välja aetud ning teised peavad kohanema ja end veenma, et asi ei ole nii hull. Lukašenka toetus isegi suureneb, aga ta on endiselt paranoiline ja peab põhiliseks ohuks lääne toetatud partisane, nagu Ukraina Kalinoŭski polk.