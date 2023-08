Andres Peets: teeme Tartust põhjamaade Oxfordi

Hiljuti ilmus maailma ajakirjanduses uudis, et järgmisest aastast muutub ülikoole reastava Quacquarelli Symonds World University Rankingsi koostamise viis. See tähendab, et kui tänavu mahub Tartu ülikool veel maailma 300 parima ülikooli hulka (296. koht), siis järgmisest aastast kehtima hakkava järjestusmetoodika järgi langeb meie alma mater 358. kohale. Seda uute hindamisindikaatorite lisamise tõttu.