SÕJARAPORT | Igor Taro Ukraina päevik: ukrainlastel on helge meeleolu! Lõunarindel vabastatud alad laienevad

Lõunarindel Melitopoli suunal edenemine on visa, Berdjanski suunal on pisut parem väljavaade.

Bahmuti piirkonnas on kuuldavasti lõunaosas ukrainlastel taas pisut edukam seis olnud. Kuigi Klištšiivka, Andrijivka ja Kurdjumivka külasid veel vabastatuks ei loeta, käivad lahingud ilmselt juba nende pinnal ja on ka esimesi märke Vene okupantide soovist taanduda raudteejoone taha, mis jääks juba nende külade kaitseliini taha. Venelased on sinna suunanud meeletutes kogustes reserve, et seda liikumist takistada, kuid tundub, et pika peale liiguvad ukrainlased ikkagi aeglaselt, aga kindlalt, edasi.