Opositsiooni nurin: Ukraina telekanalite „Ühtsed uudised“ kisuvad üha enam võimupartei nägu

Projektis osaleb neli kommerts- ja kaks riigikanalit, mis täidavad eetriaja roteeruvalt ja kuuetunniste vahetustega, nii et iga ööpäeva jooksul on ekraanil nelja kanali toodang. Nende vahel klõpsutades vahetub vaid telekanali logo, nii et anekdootide järgi hakkas osa eakamaid vaatajaid esialgu väidetavasti kahtlustama, et teleripuldiga on midagi juhtunud.