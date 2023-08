POLIITKOLUMNIST | Riina Solman: „närige käbi, härra president!“ Mooramaamees on oma töö teinud

Kusjuures president Alar Karis on üsna teadlikult soosinud Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 koalitsiooni esile kerkimist ja ta on veidi häbenenud konservatiivseid jõude. Aga seni Reformierakonnale sobilikult käitunud presidendi kohta tundub valitsus täna arvavat, et mooramaamees on oma töö teinud, mooramaamees võib minna. Nüüd dikteerime meie, kuidas edasi minema hakkab.