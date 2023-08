SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa jäi kriitilisel hetkel omaenda rahvale valetamisega haledalt vahele

Venemaa võimude teade, et kõik droonid tõrjuti, osutus täiesti valeks nii Feodossia, kui Novorossiiski puhul. Kuna kõik kohalikud võivad isiklikult veenduda, et Ukraina droonide rünnak oli tulemuslik ning vastavad videod on laialt levinud ka sotsiaalmeedias, on kõigil võimalus võimude valeteates kergesti veenduda.