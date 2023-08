EPL VENEETSIAS | Veneetsia arhitektuuribiennaal: unelmad ja tegelikkus. Läti paviljon on üks paremaid, Eesti oma äpardus

Laenasin oma artikli pealkirja teise poole kuulsate tšehhi reisimeeste Jiří Hanzelka ja Miroslav Zikmundi 1958.–1959. aastal eesti keeles ilmunud (originaal 1952) kolmeköiteliselt kultusteoselt „Aafrika: unelmad ja tegelikkus“, sest see vastab nii kujukalt ka tänapäeva Aafrika probleemidele keskenduvale 18. arhitektuuribiennaalile. Biennaali kuraatoriks valitud 59-aastane Lesley Naa Norle Lokko on suurnäituste ajaloo esimene mustanahaline naiskuraator. Dundees ghanalase ja šotlase jõukas segaperes sündinuna ning Ghanas ja Šotimaal kasvanuna tunneb ja teab ta suurepäraselt endise Inglise koloonia näitel Musta Mandri ühiskondlike, poliitiliste ja kultuuriliste liikumiste sasipundart. Põhiliselt arhitektuuriõppejõuna nii USA-s, Suurbritannias kui ka Aafrikas tegutsev Lokko on arhitekt, samuti viljakas arhitektuurikolumnist ja ilukirjanik ning feministlik aktivist.