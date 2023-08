TAGATUBA | 508 keskerakondlast arvati parteist välja, aga esimehe valimisel on nad siiski esindatud

Keskerakonna kongress ei ole üldkoosolek. See tähendab, et sinna ei saa tulla iga parteiliige, kes seda vähegi soovib. Erakonna juhatuse otsuse järgi saab osaleda ja hääletada ainult iga 15. liige. Põhjus on praktiline: 13192 erakondlast ei mahuks ühessegi ruumi ära. Nii palju neid ehk ei tulekski, ent isegi tuhande osalejaga kongressi korraldades tuleb hulk linnu kui võimalikke asukohti välistada.