SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa kaitseministri sagenenud esinemised on üks Wagneri mässu järelm

Ilmunud on mitmeid pilte plahvatustes hävinud suurtükimürskudest. Lisaks on kohapealt laekunud fotodel ja videoklippidel näha mastaapsed purustused. Sotsiaalmeedias on teateid 10 hukkunud ja 8 seni teadmata kadunud inimese kohta. Lisaks on vigastada saanud vähemalt 43 inimest.