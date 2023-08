Priit Muuga: videokoosolekuid pea ilma pildita, saastad vähem

Kellele meist ei oleks tuttav olukord, kus arvuti desktop on kaetud failidega ja vajalikku on nende seast ülikeeruline leida. Meilikast ajab pahatihti üle ja pilvelahendustelt tuleb teateid, et maht saab kohe-kohe täis. Samuti ummistavad paljusid telefone fotod, kus oma armsat kassi on sama nurga alt pildistatud viis korda.