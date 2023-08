Kertu Moppel: lõpuks teen ikka seda, mida ise tahan

„Onu Bella tähestik“ on vaieldamatult selle suve oodatuim lavastus. Kõik piletid on juba ammuilma välja müüdud. 10. augustil toimunud esietendus läks täismajale ja rahvas tõusis plaksutades püsti, nagu viimasel ajal kombeks on. Kummatigi ei kosta ovatsioone avaldatud vastukajadest ja nii mõnigi etendust juba näinu kehitab õlgu. Pole päris see, mida oodati, võiks õlakehitused kokku võtta. Lavastaja Kertu Moppel (37) ei lase end sellest segada.