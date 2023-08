NATO kõrge ametniku „rahuplaan“ ärritas Kiievit ja ajas Moskva ilkuma

Jens Stoltenbergi lähimaid abilisi Stian Jenssen ütles kõnealused sõnad teisipäeval. Nagu Stoltenbergki on Jenssen Norra kodanik. Ukrainat ärritanud jutt kõlas Arendalis peetud norrakeelsel konverentsil, kust need üleriigilise meedia kaudu maailma jõudsid. Vastuseks ajalehe VG küsimusele täpsustas Jenssen, et tema ettepanek on ainult üks võimalikke lahendusi ning läbirääkimiste aja ja sisu üle otsustab Ukraina ise. „Venemaa kannab praegu tohutuid sõjalisi kaotusi ja uute alade hõivamine paistab ebareaalne,“ selgitas Jenssen. „Küsimus on pigem selles, mida Ukrainal õnnestub tagasi võita.“