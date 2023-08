SÕJARAPORT | Rainer Saks: ukrainlased on lähedal Robotõne küla vabastamisele

See on juba mitmes kord, kus Washington Post avaldab anonüümsetele allikatele põhinevaid kirjutisi, mis seavad kahtluse alla Ukraina võime olla edukas sõjas Venemaa vastu. Võtaks hinnata, et selline uudis peegeldab eriarvamusi Ukraina poliitika küsimustes USA administratsioonis. Avalikult kinnitasid eile kõik tippametnikud, et jätkavad Ukraina toetamist kuni võiduni.